La cauzione di Moretti ha suscitato reazioni, tra cui quella di Valentino Gioia, padre di un ferito, che ritiene l'importo “molto basso”. L'interessato spera che questa decisione rientri in una strategia investigativa nell'ambito delle indagini in corso. La questione evidenzia le tensioni e le aspettative legate al procedimento giudiziario in Svizzera.

La decisione di scarcerare Jacques Moretti dopo il pagamento di una cauzione da 200mila franchi ha suscitato indignazione, ma a difendere la scelta del Tribunale è la procuratrice Béatrice Pilloud, che indaga sulla strage di Crans-Montana. La cauzione era stata fissata dalla stessa Procura ed è stata versata da un amico anonimo di Moretti. Valentino Gioia, il padre di un ragazzo ferito, considera troppo bassa la cauzione ma spera che la scarcerazione faccia parte di una strategia investigativa. Jacques Moretti scarcerato I legali dei coniugi Moretti hanno chiesto ai giudici di mantenere l’anonimato sul benefattore, che sarebbe un facoltoso imprenditore di Ginevra. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Jacques Moretti è stato recentemente liberato dopo 13 giorni di custodia cautelare.

In seguito all'inchiesta sul incendio al 'Le Constellation', è emerso che un amico di Moretti si è offerto di pagare la cauzione di 200mila franchi, consentendo al proprietario di tornare libero.

