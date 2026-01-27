Crans-Montana la bomba in diretta | Ecco il verbale dei controlli del 2019

Crans-Montana è al centro di un'inchiesta che rivela i controlli del 2019 e le relative polemiche. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, coinvolge varie figure e solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza. In questo contesto emergono dettagli che contribuiscono a chiarire alcuni aspetti di una delle tragedie più discusse degli ultimi anni.

Sono molti i misteri che ruotano attorno alla tragica vicenda di Crans - Montana, così come innumerevoli sono le polemiche, soprattutto dopo la scarcerazione su cauzione di Jacques Moretti, indagato insieme a Jessica Maric per la morte di 40 persone e il ferimento di altre 116 in quella tremenda notte di Capodanno. Le domande sono infinite. Una, però, più di tutte dovrà trovare risposta e servirà a definire le responsabilità dei titolari del Constellation: l'incendio poteva essere evitato? Le indagini procedono, nonostante le polemiche. L’Italia ha richiamato l’ambasciatore e lo rimanderà in Svizzera solo se la procura elvetica consentirà una reale collaborazione con le autorità italiane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, ha comunicato che nel locale Le Constellation non sono stati effettuati controlli di sicurezza dal 2019 al 2025.

A Crans-Montana, una serata apparentemente tranquilla si è trasformata in una tragedia, coinvolgendo una coppia nota e stimata.

Crans-Montana, la bomba in diretta: Ecco il verbale dei controlli del 2019Il documento mostrato in diretta mostra l'ispezione ricevuta dai Moretti al Constellation. Dopo quella data, più niente ... ilgiornale.it

Il Comune di Crans severissimo nei controlli sulle case sopra Le Constellation: «Tutti i camini fuorilegge»Ferree le prescrizioni alle 13 famiglie del condominio. Mentre per il locale della strage il sindaco aveva ammesso la mancanza di verifiche. I legali delle famiglie delle vittime: «I reati sono dolosi ... milano.corriere.it

VIDEO | La strage di Crans Montana. Moretti ad un collaboratore: "Dimmi se la schiuma cade dai pannelli". L'audio di un dialogo del proprietario del bar dove è scoppiato incendio la notte di Capodanno, alle prese con problemi al soffitto. #ANSA https://www.a - facebook.com facebook

Crans-Montana, i pannelli del soffitto sorretti con stecche. E c’è un audio di Moretti: “Dimmi se cade o no" x.com