Crans-Montana Jessica Moretti infanga la ragazza col casco | Sua iniziativa

La proprietaria del locale Le Constellation di Crans-Montana, Jessica Moretti, ha riferito che la decisione di servire lo Champagne in modo particolare era del personale. La testimonianza è stata resa durante l’interrogatorio, in cui ha commentato l’incidente che ha causato la morte di 40 persone la notte di Capodanno.

"Era il personale a decidere quel particolare modo di servire lo Champagne, in 'stile Constellation', con la bottiglia e la candela pirotencica portate da una cameriera sulle spalle di un collega": Jessica Moretti, proprietaria insieme al marito del locale Le Constellation, il bar andato a fuoco la notte di Capodanno non lasciando scampo a 40 persone, lo avrebbe detto nell'ultimo interrogatorio davanti ai procuratori e agli avvocati delle famiglie delle vittime, secondo quanto risulta dai verbali. Il rogo sarebbe partito dalle fontane di luce messe sulle bottiglie di champagne dopo che le scintille sono venute a contatto con il materiale fonoassorbente del soffitto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

L'incidente al lounge-bar “Le Constellation” di Crans-Montana, avvenuto durante la notte di Capodanno, ha causato numerose vittime e suscitato molte domande sulla sicurezza e le responsabilità.

In questo testo si approfondisce la vicenda tra Jessica Moretti, titolare del Constellation a Crans-Montana, e Cyane Panine, relativa alle “candele nelle bottiglie” e alle decisioni dei dipendenti.

