In un video, vengono mostrati i danni ai pannelli fonoassorbenti nel bar Le Constellation di Crans-Montana, Svizzera, evidenziando le pessime condizioni e le conseguenze di un incendio che ha causato 40 vittime la notte di Capodanno.

Video e messaggi vocali ottenuti dall’emittente francese Bfmtv e da quella svizzera Rts mostrano le pessime condizioni dei pannelli fonoassorbenti nel bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio scoppiato la notte di Capodanno in cui sono morte 40 persone. Lo scambio di messaggi tra Moretti e un dipendente sui pannelli. Questi documenti rivelano principalmente uno scambio di battute tra uno dei dipendenti de Le Constellation e Jacques Moretti, proprietario del locale insieme alla moglie Jessica, entrambi ora indagati. Gaetan, 28 anni, mostra a Moretti in un video datato 14 dicembre 2025 i pannelli fonoassorbenti che si stanno staccando dal soffitto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, in un video stecche da biliardo per sostenere i pannelli fonoassorbenti de Le Constellation

Approfondimenti su Crans Montana

Questa introduzione fornisce un quadro chiaro e sobrio sull’ultimo sviluppo dell’inchiesta riguardante la tragica strage di Capodanno al Le Constellation di Crans-Montana, evidenziando le immagini inquietanti emerse dal locale.

Una testimonianza della cameriera ricostruisce quanto accaduto durante l’incendio de Le Constellation a Crans-Montana, evidenziando interventi fai-da-te sul soffitto e la presunta fuga di Jessica.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: Crans-Montana, il ministero pubblico non vuole un procuratore straordinario; Un dossier accusa i Moretti: Tre incendi nei loro locali. La cauzione pagata da Dubai; Crans-Montana, il Tg1 mostra le immagini di un un altro incendio in un locale dei Moretti; Crans, il Vallese: 10 milioni di franchi alle vittime. Procura di Roma: pronti a inviare inquirenti - Cornado: Ritardi nell'inchiesta hanno favorito un inquinamento delle prove.

Crans-Montana, cosa succede? Tensione tra le procure: Roma chiede un incontro, dalla Svizzera rinvii e nessun attoDopo i primi contatti informali e la garanzia di un incontro in tempi brevi, i rinvii e il silenzio. Nessun atto è arrivato dalla procura di Sion a quella di Roma, mentre ... ilmessaggero.it

Crans-Montana, scoperta choc: c’era già stato un incendio analogo nel 2024L’inchiesta su Crans Montana rivela un principio d'incendio al Constellation nel 2024, con la stessa dinamica del rogo che ha ucciso 40 persone ... panorama.it

La Coppa del Mondo di sci non si ferma a Crans Montana: il lutto per le azzurre in gara e la decisione sugli eventi x.com

L'inchiesta sulla strage di Crans Montana. La Procura di Roma pronta a inviare un team di investigatori per affiancare gli svizzeri nelle indagini. Al vaglio i documenti su controlli e autorizzazioni al locale. - facebook.com facebook