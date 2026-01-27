Crans-Montana il sindaco | Sento il peso della responsabilità

Questa introduzione si concentra sulla figura del sindaco di Crans-Montana, evidenziando il suo senso di responsabilità e la volontà di affrontare le indagini in modo trasparente. Un approfondimento sulla situazione e sulle prossime mosse dell’amministrazione locale, nel rispetto della legalità e della comunità.

“Agli occhi di molte persone sono colpevole. La procura condurrà delle indagini e stabilirà le responsabilità di ciascuno, comprese le mie, e io mi assumerò le mie. Dal punto di vista umano e senza speculare su ciò che dirà la giustizia, sento il peso della responsabilità”. Lo ha dichiarato il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa svizzera Keystone-SDA, rilanciata dalla stampa elvetica. “ Finora non sono stato ancora interrogato. Se dovessi essere incriminato, mi assumerò le mie responsabilità”, ha aggiunto. “Ho ricevuto diverse minacce di morte”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Approfondimenti su Crans Montana

La Procura del Vallese ha disposto l’arresto di Jacques Moretti, proprietario de Le Constellation a Crans-Montana, nell’ambito dell’indagine sulla tragedia di Capodanno, in cui hanno perso la vita 40 persone.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Crans-Montana, sindaco confessa: niente controlli per 5 anni

Ultime notizie su Crans Montana

