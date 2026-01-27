Crans-Montana i messaggi prima della tragedia | il bar Le Constellation era già a rischio

Le recenti segnalazioni riguardanti il bar Le Constellation di Crans-Montana evidenziano problemi di sicurezza, con pannelli fonoassorbenti che si staccano prima della tragica vicenda di Capodanno. Questa situazione sottolinea l’importanza di interventi tempestivi per prevenire rischi e garantire la sicurezza dei locali pubblici.

(Adnkronos) – I pannelli fonoassorbenti che si staccano dal soffitto de Le Constellation di Crans-Montana e cadono all’interno del bar alcuni giorni prima della strage di Capodanno. E' quanto rivela uno scambio di messaggi con video tra Gaëtan, allora responsabile del locale, e il manager Jacques Moretti, raccolto dal programma Mise au point della RTS..🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Crans-Montana, i gestori di Le Constellation, Jessica e Jacques Moretti, avevano in programma un ampliamento del locale prima della tragedia che ha causato numerose vittime.

Le Constellation a Crans-Montana è un locale che combina un bar segreto, un piano interrato e una terrazza panoramica riscaldata.

