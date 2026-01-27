In questo articolo si analizza come le famiglie di Crans-Montana, rappresentate dai Moretti, affrontano le sfide legali. La loro presenza in procura a Sion evidenzia un percorso di tutela e risoluzione, senza enfasi o sensazionalismi. Un approfondimento sobrio sul ruolo delle famiglie nelle dinamiche locali e sulle implicazioni di questa vicenda.

Entrando in procura a Sion, Jacques Moretti non ha abbassato lo sguardo, né ha cercato il silenzio. Si è limitato a una dichiarazione che ha raggelato i familiari delle vittime: «anche noi siamo vittime». Non è stata una provocazione estemporanea, ma il pilastro di una strategia difensiva cinica e millimetrica, volta a ottenere l’assoluzione totale o, nel peggiore dei casi, pene minime che non prevedano un solo giorno di carcere. I nuovi verbali degli interrogatori rivelano un piano sistematico per scaricare il sangue della strage di Capodanno su chi non può più difendersi: i dipendenti morti nel rogo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crans-Montana, ecco come I Moretti si salveranno: la furia delle famiglie

Approfondimenti su Crans Montana

A Crans-Montana, la vicenda dei Moretti ha suscitato forti reazioni tra i familiari delle vittime, mentre le indagini giudiziarie proseguono.

La recente scarcerazione di Jacques Moretti, coinvolto nell’incendio di Crans-Montana che ha causato 40 vittime, ha suscitato forti reazioni da parte della politica italiana.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Crans-Montana, in un video si vedrebbe Jessica Moretti allontanarsi dal locale in fiamme

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: Nuova direttiva del governo sulla sicurezza dei locali dopo Crans-Montana: ecco come cambiano i controlli; Crans Montana, a Como taglio e piega gratis per chi dona i capelli: ecco come fare; Crans-Montana, il padre di Giuseppe Giola, uno dei ragazzi sopravvissuti: Mio figlio chiede sempre perché lui si è salvato e i suoi amici no; Crans-Montana, ecco tutte le bugie dei Moretti: un super-testimone smentisce il loro racconto.

Crans Montana, a Como taglio e piega gratis per chi dona i capelli: ecco come fareNel salone Modacapelli di Barbara e Angela, in via Mentana, è possibile donare una ciocca di capelli e ricevere gratuitamente taglio e piega per sostenere l’iniziativa solidale a favore dei ragazzi us ... quicomo.it

Crans-Montana: Come stanno i feriti a livello fisico e psicologico?Scopri le ultime notizie sui feriti di Crans-Montana: le loro condizioni e i percorsi di riabilitazione post-incendio. microbiologiaitalia.it

La Coppa del Mondo di sci non si ferma a Crans Montana: il lutto per le azzurre in gara e la decisione sugli eventi x.com

L'inchiesta sulla strage di Crans Montana. La Procura di Roma pronta a inviare un team di investigatori per affiancare gli svizzeri nelle indagini. Al vaglio i documenti su controlli e autorizzazioni al locale. - facebook.com facebook