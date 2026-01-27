Crans Montana e il contagio emotivo dopo la tragedia | come tornare a frequentare luoghi chiusi senza ansia

Dopo l'incendio di Crans Montana, molti giovani e genitori si confrontano con l'ansia di tornare in ambienti chiusi. È normale sentirsi insicuri dopo un evento traumatico, ma con un approccio graduale e consapevole si può superare questa paura e ricostruire la fiducia nel frequentare luoghi pubblici. In questa guida, offriamo consigli pratici per affrontare il «contagio emotivo» e riprendere le normali attività quotidiane.

Contagio emotivo dopo eventi come Crans Montana: quando la paura dilaga «La tragedia di Crans Montana ci ha colpiti tutti, non solo come genitori, psicologi o insegnanti, ma come esseri umani», spiegano la dottoressa Alessia Bajoni, psicoterapeuta e referente dell’area specialistica per adolescenti del Santagostino Psiche, e la dottoressa Rossella Bencivenga, psicoterapeuta e referente dell’area specialistica genitori e famiglie dello stesso istituto. «Quello che percepiamo non è solo contagio emotivo, ma anche il riflesso di angosce profonde: la morte, la totale imprevedibilità, il senso invertito dell’ordine tra giovane e adulto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

