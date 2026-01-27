In questo articolo si analizzano le indagini in corso a Crans-Montana, dove l’audio di Jacques Moretti sulla

L'inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana evidenzia un nuovo quadro di superficialità nella gestione della sicurezza del locale Constellation. Tra gli atti acquisiti dalla Procura di Sion spunta uno scambio di messaggi audio e video tra il proprietario Jacques Moretti e un suo collaboratore, Gaétan. L'oggetto della discussione è la "schiuma" fonoassorbente che si stava staccando dal soffitto della struttura. La stessa che ha preso fuoco la notte di Capodanno, provocando 40 morti e 116 feriti. Cosa ha detto Jacques Moretti nei messaggi audio al collaboratore Gaétan I video del collaboratore di Moretti con le stecche da biliardo I controlli di sicurezza al Constellation nel 2018 e 2019 Cosa ha detto Jacques Moretti nei messaggi audio al collaboratore Gaétan "Sì Gaétan, prova a toglierne una e vedi se cade, perché ho usato una schiuma che non conosco.

© Virgilio.it - Crans-Montana, audio di Jacques Moretti sulla "schiuma" finisce agli atti coi video delle stecche da biliardo

La recente scoperta di un audio di Moretti evidenzia le condizioni del soffitto di Le Constellation a Crans Montana, dove la schiuma fonoassorbente si staccava anche prima dell’incendio di Capodanno.

In questo articolo si analizzano le cause e le conseguenze del distacco della schiuma fonoassorbente nel teatro Le Constellation di Crans Montana, avvenuto prima dell’incendio di Capodanno.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

