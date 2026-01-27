Covid in Italia 6 anni fa la coppia cinese allo Spallanzani L’infettivologo Galli | ‘Tutta la politica ha rimosso

Da periodicodaily.com 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro anni fa, in Italia, si registravano i primi casi di Covid con il ricovero della coppia cinese all’Inmi. Questo evento ha segnato l’inizio di un percorso complesso di gestione e risposta alla pandemia, che ha coinvolto istituzioni, scienziati e cittadini. Ricordare questi momenti aiuta a comprendere l’evoluzione delle misure di contenimento e l’importanza della collaborazione internazionale nella lotta al virus.

(Adnkronos) – Mentre gli Usa si sfilano dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e avanza nel Paese – un tempo baluardo della ricerca medico-scientifica – sono passati 6 anni dai primi casi di Sars-CoV-2 in Italia: la coppia cinese di Wuhan – Xiangming Liu e Yamin Hu – che il 29 gennaio 2020 fu ricoverata all’Inmi Spallanzani di Roma. L’inizio della pandemia Covid in Italia e in Europa. Oggi di Sars-CoV-2 rimangono tracce solo nel bollettino dell'influenza settimanale dell'Iss, accanto agli altri virus respiratori e continua l'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione del Covid con le audizioni.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Approfondimenti su Spallanzani Italia

Perché Xi Jinping ha rimosso il generale più potente dell’esercito cinese

Recentemente, il governo cinese ha avviato un’indagine su Zhang Youxia, il più influente generale delle forze armate, e su Liu Zhenli, capo di stato maggiore.

Madre e figlia 15enne morte per intossicazione: Padre ricoverato allo Spallanzani per individuare la tossina

Una tragedia ha colpito Pietracatella, dove madre e figlia di 15 anni sono decedute per un’intossicazione alimentare dopo un pasto di pesce.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Spallanzani Italia

Argomenti discussi: Virus Nipah in India, gli esperti: 'No allarmismi'. Di cosa si tratta; Aste immobiliari: dal Covid alle opportunità; Influenza: perché quest'anno è così pesante?; Sos medici e infermieri, in Puglia l'aumento post Covid è impercettibile. E altri 6mila vanno via.

covid in italia 6Covid in Italia, 6 anni fa la coppia cinese allo Spallanzani. L'infettivologo Galli: 'Tutta la politica ha rimosso'L'estremizzazione di questo comportamento lo vediamo in Usa, con un ministro della Salute no-vax e i tagli alla ricerca' ... adnkronos.com

covid in italia 6Sos medici e infermieri, in Puglia l'aumento post Covid è impercettibile. E altri 6mila vanno viaDopo il Covid anche in Puglia, come nel resto d'Italia, è aumentato il numero di medici e infermieri negli ospedali, ma la voragine nelle piante organiche è ... quotidianodipuglia.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.