Covid in Italia 6 anni fa la coppia cinese allo Spallanzani L’infettivologo Galli | ‘Tutta la politica ha rimosso

Quattro anni fa, in Italia, si registravano i primi casi di Covid con il ricovero della coppia cinese all’Inmi. Questo evento ha segnato l’inizio di un percorso complesso di gestione e risposta alla pandemia, che ha coinvolto istituzioni, scienziati e cittadini. Ricordare questi momenti aiuta a comprendere l’evoluzione delle misure di contenimento e l’importanza della collaborazione internazionale nella lotta al virus.

(Adnkronos) – Mentre gli Usa si sfilano dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e avanza nel Paese – un tempo baluardo della ricerca medico-scientifica – sono passati 6 anni dai primi casi di Sars-CoV-2 in Italia: la coppia cinese di Wuhan – Xiangming Liu e Yamin Hu – che il 29 gennaio 2020 fu ricoverata all’Inmi Spallanzani di Roma. L’inizio della pandemia Covid in Italia e in Europa. Oggi di Sars-CoV-2 rimangono tracce solo nel bollettino dell'influenza settimanale dell'Iss, accanto agli altri virus respiratori e continua l'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione del Covid con le audizioni.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

