Costiera Sorrentina da oggi sarà più accessibile con l’approvazione del PAD

La Costiera Sorrentina diventa più accessibile grazie all’approvazione del Piano di Assetto Didattico. Questa iniziativa mira a preservare il patrimonio naturale, migliorando l’accesso e la fruibilità di un’area di grande valore paesaggistico e culturale. Un passo importante per garantire a cittadini e visitatori un’esperienza più semplice e rispettosa di questa splendida destinazione.

Tempo di lettura: 2 minuti La Costiera Sorrentina sarà più accessibile ritornando ad essere quella bellezza naturale di cui tutti i cittadini possono godere, amare e rispettare. Oggi è un giorno importante per i cittadini di Vico Equense, soprattutto per chi si è sempre battuto per ottenere spiagge libere e mare per tutti. Gli ultimi dati, preoccupanti, imponevano una svolta. Ad oggi solo il 17 per cento del litorale è destinato alla gratuita fruizione. Stamattina, con l'approvazione del PAD, il Comune di Vico compie una scelta chiara per il futuro della meravigliosa costa. Con l'approvazione della Delibera n.

