Così i cantieri in A1 potrebbero tenere aperto il punto nascite in Valdarno

L’ospedale Santa Maria La Gruccia nel Valdarno rischia la chiusura del punto nascite nel 2024, a causa di un numero di parti inferiore alla soglia minima richiesta. Con 484 nascite, rispetto alle 500 necessarie, si apre una discussione su possibili interventi come l’apertura dei cantieri sulla A1 per mantenere attiva la struttura. La situazione evidenzia le sfide del settore sanitario locale e le conseguenze per la comunità.

484 parti. Ossia, 16 in meno rispetto a i 500 che servono a mantenere attivo il punto nascite. La fotografia è quella riguardante l'ospedale Santa Maria La Gruccia del Valdarno che, nel 2024, per il quarto anno consecutivo, ha registrato un numero insufficiente di nascite e dunque deve chiudere i.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

La situazione del punto nascita dell’ospedale della Gruccia di Montevarchi rimane incerta a causa dei cantieri e delle decisioni del ministero.

L'assessore regionale Filippo Boni ha sottolineato l'importanza di mantenere il punto nascite del Valdarno, invitando a superare le polemiche per concentrarsi sulla tutela di questo presidio sanitario.

