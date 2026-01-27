La presenza di Gasperini rappresenta un valore aggiunto per la Roma, rafforzando le sue possibilità in Europa League. La sua esperienza di successo in competizioni internazionali può contribuire a consolidare la squadra e a migliorare le prospettive del calcio italiano a livello europeo. Una guida esperta che può fare la differenza nel percorso della squadra in questa competizione.

Siamo sinceri: non è che le Coppe europee sorridano così tanto alle nostre. L’ultimo a vincerne una, l’Europa League, è stato Gasperini con l’Atalanta. Tornando indietro nel tempo c’è la Conference di Mourinho con la Roma - capace di ripetersi dopo il famoso Triplete del 2009 con l’Inter - e un lungo periodo di buio. Tanto che per trovare un allenatore italiano alla guida di una squadra italiana capace di alzare un trofeo bisogna fare un salto all’indietro di quasi 20 anni: al 2007, quando Ancelotti ha portato la Champions al Milan. Per trovare una Coppa Uefa, con parecchie differenze una Europa League di oggi, sempre con un nostro tecnico in panchina bisogna invece salutare gli Anni Duemila. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Così Gasp può aiutare la Roma e tutto il calcio italiano

Approfondimenti su Gasperini Roma

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Cori fascisti a Pisa dei tifosi romanisti. Mazzeo: una vergogna

Ultime notizie su Gasperini Roma

Argomenti discussi: Così pazzesco: Enderby e Holland sulla vittoria del Liverpool nel WSL all'ultimo respiro; Roma, con Hermoso ko la priorità è Dragusin. Poi l’ala: tutti i nomi; Malen va di fretta -.

Stavolta Pellegrini fulmina Maignan dal dischetto e la Roma agguanta il Milan dopo il vantaggio di De Winter. Così l'Inter va a +5 e Gasp resta davanti alla Juve. #RomaMilan x.com

Quarta vittoria consecutiva in Europa League per la Roma di Gasp! All'Olimpico, i capitolini hanno battuto lo Stoccarda per 2-0 grazie alla doppietta di Pisilli assicurandosi, così, almeno un posto nei playoff. L'ultima giornata li vedrà impegnati, in trasferta, c - facebook.com facebook