Così Gasp può aiutare la Roma e tutto il calcio italiano

Da gazzetta.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La presenza di Gasperini rappresenta un valore aggiunto per la Roma, rafforzando le sue possibilità in Europa League. La sua esperienza di successo in competizioni internazionali può contribuire a consolidare la squadra e a migliorare le prospettive del calcio italiano a livello europeo. Una guida esperta che può fare la differenza nel percorso della squadra in questa competizione.

Siamo sinceri: non è che le Coppe europee sorridano così tanto alle nostre. L’ultimo a vincerne una, l’Europa League, è stato Gasperini con l’Atalanta. Tornando indietro nel tempo c’è la Conference di Mourinho con la Roma - capace di ripetersi dopo il famoso Triplete del 2009 con l’Inter - e un lungo periodo di buio. Tanto che per trovare un allenatore italiano alla guida di una squadra italiana capace di alzare un trofeo bisogna fare un salto all’indietro di quasi 20 anni: al 2007, quando Ancelotti ha portato la Champions al Milan. Per trovare una Coppa Uefa, con parecchie differenze una Europa League di oggi, sempre con un nostro tecnico in panchina bisogna invece salutare gli Anni Duemila. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cos236 gasp pu242 aiutare la roma e tutto il calcio italiano

© Gazzetta.it - Così Gasp può aiutare la Roma e tutto il calcio italiano

Approfondimenti su Gasperini Roma

Serie A, Simonelli sicuro: «Vogliamo aiutare il calcio italiano a crescere. Stiamo pensando a questa grande innovazione»

Arrigo Sacchi: “Gasp è un maestro. La Roma può vincere lo scudetto”

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Cori fascisti a Pisa dei tifosi romanisti. Mazzeo: una vergogna

Video Cori fascisti a Pisa dei tifosi romanisti. Mazzeo: una vergogna

Ultime notizie su Gasperini Roma

Argomenti discussi: Così pazzesco: Enderby e Holland sulla vittoria del Liverpool nel WSL all'ultimo respiro; Roma, con Hermoso ko la priorità è Dragusin. Poi l’ala: tutti i nomi; Malen va di fretta -.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.