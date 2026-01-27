L'episodio del Morbo K, una malattia inventata, evidenzia come un inganno possa influenzare la storia e la memoria. La miniserie trasmessa questa sera affronta questo episodio, ricordando l'importanza di preservare la verità e le storie di chi ha rischiato tutto per salvare altre vite durante i momenti più difficili.

Per celebrare il giorno della memoria stasera in tv verrà trasmessa la miniserie " Morbo K - Chi salva una vita salva il mondo" (alle 21.30 su Rai 1). Interpretata da Vincenzo Ferrera e Giacomo Giorgio, la miniserie ha il merito di portare all'attenzione del pubblico una pagina di storia meno conosciuta nell'Italia della Seconda Guerra Mondiale: quella, appunto, del morbo K. Si tratta di una malattia inventata dal primario dell'ospedale romano Fatebenefratelli Giovanni Borromeo e dal dottore Adriano Ossicini. Era il 1943, il secondo conflitto bellico infuriava ormai da anni e i rastrellamenti nazisti erano ormai un incubo quotidiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cos'era il morbo K, la finta malattia inventata da un medico del Fatebenefratelli per evitare la deportazione agli ebrei romani

Approfondimenti su Morbo K chi salva una vita salva il mondo

Durante l’occupazione tedesca di Roma, sull’isola Tiberina, un medico italiano ideò il cosiddetto morbo K, una malattia inventata per proteggere gli ebrei romani dai nazisti.

Durante il rastrellamento del 16 ottobre 1943 a Roma, i medici dell'ospedale Fatebenefratelli crearono il finto Morbo K, un virus inventato per salvare le vite degli ebrei perseguitati.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Morbo K chi salva una vita salva il mondo

Argomenti discussi: Giacomo Giorgio è il medico che crea un (finto) virus per salvare gli ebrei. Siamo una generazione di indifferenti; Morbo K, il piano segreto che salvò gli ebrei; Da Mare Fuori a Morbo K: Giacomo Giorgio racconta la miniserie di Rai 1; Morbo di Crohn: un esame del sangue ne può predire l’insorgenza.

Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero: la miniserie da vedere nella Giornata della Memoria è una storia vera e incredibileIn occasione della Giornata della memoria su Rai 1 al via la miniserie Morbo K, con Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrara: trama e anticipazioni ... amica.it

Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero, intervista a Giacomo GiorgioMorbo K - Chi salva una vita, salva il mondo intero, l'intervista a Giacomo Giorgio che interpreta Pietro Prestifilippo. tvserial.it

"Qui non deve entrare più nessuno" La salvezza affidata al Morbo K. da una storia vera, il 27 e il 28 gennaio in prima serata Rai 1. #morbok #rai1 #RadiocorriereTv - facebook.com facebook