L’epurazione del più importante generale cinese da parte di Xi Jinping rappresenta un evento senza precedenti dall’epoca di Mao. Questa mossa potrebbe influire sulla forza militare di Pechino, sollevando interrogativi sulla stabilità e sull’efficacia delle forze armate cinesi nel contesto internazionale. Un’analisi attenta aiuta a comprendere le implicazioni di questa decisione strategica per la Cina e il suo ruolo globale.

Tra i generali cinesi, uno sembrava immune alle drastiche epurazioni dell’alto comando degli ultimi due anni. Zhang Youxia, il più alto ufficiale in divisa, non solo era un amico personale del presidente Xi Jinping. Era anche uno dei pochi comandanti con esperienza sul campo di battaglia, avendo combattuto nella guerra contro il Vietnam nel 1979. Questo rafforzava la sua autorità come il più alto in grado dei due vicepresidenti della commissione militare centrale (Cmc), che comanda le forze armate ed è guidata da Xi. Secondo alcuni analisti Zhang è stata la mente di alcune delle recenti epurazioni. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Cosa rivela l’epurazione del più importante generale dell’esercito

Recentemente, il governo cinese ha avviato un’indagine su Zhang Youxia, il più influente generale delle forze armate, e su Liu Zhenli, capo di stato maggiore.

Le recenti epurazioni nell'esercito cinese hanno interessato anche Zhang Youxia, il generale di grado più alto e numero due dopo Xi Jinping.

