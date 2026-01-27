Cosa rischiano le vittime di stupro con la nuova legge del centrodestra | lo spiega l'avvocata
La nuova legge sugli stupri proposta dal centrodestra solleva preoccupazioni riguardo ai diritti delle vittime. L'avvocata Elena Biaggioni evidenzia come la differenza tra consenso e dissenso, ormai fondamentale, possa essere compromessa, rappresentando un possibile passo indietro nella tutela delle donne vittime di violenza. È importante comprendere le implicazioni di questa normativa e il suo impatto sulla giustizia.
L'avvocata penalista Elena Biaggioni spiega a Fanpage.it qual è la differenza tra "consenso" e "dissenso" e perché la nuova formulazione della legge sugli stupri proposta dal centrodestra rappresenta un grande passo indietro per le donne vittime di violenza.🔗 Leggi su Fanpage.it
