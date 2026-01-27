Cosa rischiano le vittime di stupro con la nuova legge del centrodestra | lo spiega l'avvocata

La nuova legge sugli stupri proposta dal centrodestra solleva preoccupazioni riguardo ai diritti delle vittime. L'avvocata Elena Biaggioni evidenzia come la differenza tra consenso e dissenso, ormai fondamentale, possa essere compromessa, rappresentando un possibile passo indietro nella tutela delle donne vittime di violenza. È importante comprendere le implicazioni di questa normativa e il suo impatto sulla giustizia.

L'avvocata penalista Elena Biaggioni spiega a Fanpage.it qual è la differenza tra "consenso" e "dissenso" e perché la nuova formulazione della legge sugli stupri proposta dal centrodestra rappresenta un grande passo indietro per le donne vittime di violenza.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Elena Biaggioni

Sette paesi riminesi rischiano di perdere lo status di montagna a causa di recenti modifiche alla legge.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Elena Biaggioni

Argomenti discussi: Boldrini: Gravissimo cancellare il consenso dalla legge sugli stupri, Meloni volta le spalle alle vittime; Minneapolis, gli agenti ICE iniziano a lasciare la città. Media: Rimosso Bovino. Ma il DS smentisce - Uccisione Pretti, agenti ICE cominciano oggi a lasciare Minneapolis; Facciamo la Pace, la marcia della Bassa per le vittime dei conflitti; Regno Unito rende reato la creazione di deepfake intimi non consensuali dopo i casi legati a Grok secondo The Verge.

Cosa rischiano le vittime di stupro con la nuova legge del centrodestra: lo spiega l’avvocataL'avvocata penalista Elena Biaggioni spiega a Fanpage.it qual è la differenza tra consenso e dissenso e perché la nuova formulazione ... fanpage.it

Strage di Crans-Montana, polizze insufficienti per risarcire le vittime. L’assicurazione Axa: Somme limitateLa compagnia Axa conferma che le coperture assicurative per la strage di Crans-Montana sono limitate e potrebbero non coprire i danni delle 40 vittime ... ilfattoquotidiano.it

Pensione a 70 Anni: Ecco Cosa Rischiano gli Autisti -Tuttolavoro24.it - facebook.com facebook