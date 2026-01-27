L'autopsia sui Carlomagno rappresenta un passo importante per chiarire aspetti ancora oscuri della vicenda di Anguillara Sabazia. Questa analisi medica può offrire nuove informazioni utili a comprendere meglio l'intera storia, contribuendo a fare luce su dettagli che finora sono rimasti sconosciuti. È un elemento che potrebbe cambiare la direzione delle indagini e portare a una maggiore comprensione degli eventi.

La vicenda di Anguillara Sabazia continua ad allargarsi, aggiungendo nuovi livelli di complessità a una storia già segnata da dolore e interrogativi. Dopo il femminicidio che ha sconvolto il paese e il successivo suicidio dei genitori dell’uomo arrestato, ora l’attenzione degli inquirenti si concentra su un passaggio decisivo dell’indagine. Un accertamento tecnico che potrebbe chiarire non solo le modalità della morte, ma anche il contesto in cui il gesto estremo è maturato. Il sequestro della villetta e il fascicolo per istigazione al suicidio. I pubblici ministeri di Civitavecchia hanno disposto il sequestro della villetta di Anguillara Sabazia appartenente a Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, trovati impiccati nel giardino della loro abitazione nella serata di sabato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Cosa può rivelare l’autopsia sui Carlomagno: la svolta inaspettata

Fabrizio Corona ha dichiarato di possedere informazioni che potrebbero coinvolgere Gerry Scotti in modo sorprendente.

