Cosa fare in caso di talassemia minor durante la gravidanza?
Durante la gravidanza, una donna scopre di essere portatrice sana di talassemia minor. La domanda più frequente riguarda cosa fare per evitare complicazioni. La buona notizia è che, nel caso della talassemia minor, il rischio di trasmettere la malattia al bambino è basso, soprattutto se il partner risulta negativo. Tuttavia, è importante seguire le indicazioni del medico e fare gli esami del caso per monitorare la gravidanza e ridurre al minimo i rischi.
Salve dottore, sono portatrice sana di talassemia minor. Il mio partner è risultato negativo, quindi per il bambino non ci sono problemi. Il medico comunque mi ha detto che rischio una lieve anemia in gravidanza: devo tenere monitorato tutto e assumere sempre il ferro? Grazie. Buongiorno signora, la talassemia minor non comporta rischi per il bambino se il partner è negativo. In gravidanza può comunque comparire una lieve anemia. Il ferro va assunto solo se ne è documentata carenza agli esami, evitando supplementazioni automatiche. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
