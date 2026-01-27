Durante la gravidanza, una donna scopre di essere portatrice sana di talassemia minor. La buona notizia è che il partner risulta negativo, quindi il rischio di trasmettere la malattia al bambino è praticamente nullo. La futura mamma si rivolge al medico per avere chiarimenti e conoscere eventuali precauzioni da prendere. La consulenza genetica rimane importante per valutare ogni situazione e tranquillizzare la coppia.

Salve dottore, sono portatrice sana di talassemia minor. Il mio partner è risultato negativo, quindi per il bambino non ci sono problemi. Il medico comunque mi ha detto che rischio una lieve anemia in gravidanza: devo tenere monitorato tutto e assumere sempre il ferro? Grazie. Buongiorno signora, la talassemia minor non comporta rischi per il bambino se il partner è negativo. In gravidanza può comunque comparire una lieve anemia. Il ferro va assunto solo se ne è documentata carenza agli esami, evitando supplementazioni automatiche. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Cosa fare in caso di talassemia minor durante la gravidanza?”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Talassemia Minor

Argomenti discussi: Sapere cosa fare in caso di emergenza può salvare la vita; COVID oggi (gennaio 2026) - sintomi di adesso, cure e regole: tutto quello che c'è da sapere; Cosa fare in caso di furto della SIM? La guida ai principali operatori; Intossicazioni da monossido di carbonio, come prevenirle e cosa fare in caso di sintomi.

Incendi in casa, cosa fare per prevenirli e mettersi in salvoOltre 700 interventi dall’inizio dell’anno in provincia di Brescia, il 10% per roghi in appartamento. Dopo i recenti casi in città, i Vigili del fuoco spiegano quali comportamenti adottare ... giornaledibrescia.it

Forte nevicata: cosa fare davvero per proteggersi (in città, in strada e in montagna)Guida pratica su cosa fare in caso di forte nevicata: consigli utili, numeri da chiamare, regole per città, strade e montagna ... tuttogreen.it

Non aspettiamo che siano gli altri a fare la cosa giusta e ad essere di buon esempio. Per noi questa celebre frase di Gandhi, assassinato il 30 gennaio di 78 anni fa, è molto più di una semplice citazione, è la nostra filosofia di vita: cambiare prima noi stessi per - facebook.com facebook

Ecco cosa fare in Puglia e in Basilicata nel weekend dal 30 gennaio al 1 febbraio 2026 x.com