Cosa fare in caso di talassemia minor durante la gravidanza?

Durante la gravidanza, le donne con talassemia minor devono fare controlli più frequenti. La buona notizia è che, se il partner è negativo, il rischio di trasmettere la condizione al bambino è basso. La futura mamma deve seguire le indicazioni del medico e fare le analisi consigliate, ma nella maggior parte dei casi può vivere la gravidanza senza problemi.

Salve dottore, sono portatrice sana di talassemia minor. Il mio partner è risultato negativo, quindi per il bambino non ci sono problemi. Il medico comunque mi ha detto che rischio una lieve anemia in gravidanza: devo tenere monitorato tutto e assumere sempre il ferro? Grazie. Buongiorno signora, la talassemia minor non comporta rischi per il bambino se il partner è negativo. In gravidanza può comunque comparire una lieve anemia. Il ferro va assunto solo se ne è documentata carenza agli esami, evitando supplementazioni automatiche. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

