Corvi avverte la Juventus | Siamo uniti queste partite si preparano da sole

In occasione del Giorno della Memoria al Museo dello Stadio Ennio Tardini, si è svolta una cerimonia per ricordare figure storiche come Renzo Cavallina, simbolo di impegno civile e valori sportivi. L’evento ha sottolineato l’importanza di unire le forze e mantenere vivi i ricordi, in un contesto di rispetto e riflessione condivisa.
Al Museo dello Stadio Ennio Tardini è andata in scena la commemorazione del Giorno della Memoria, appuntamento ormai fisso affiancato dal consueto e sentito ricordo di Renzo Cavallina, figura storica profondamente legata ai valori dello sport e dell’impegno civile. Internato in un campo di.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Bremer a DAZN dopo Juventus-Lecce: “Siamo la Juventus. La Juventus queste partite deve vincerle. Il calcio è questo”
Gleison Bremer, nel post-partita di Juventus-Lecce, ha espresso il suo rammarico per il pareggio, sottolineando l'importanza di vincere queste partite per la Juventus.
Juventus Next Gen, Brambilla avverte i suoi: «Abbiamo davanti tre partite da cui tirare fuori il massimo. C’è un obiettivo da qui alla sosta di Natale»
Parma, Corvi: La Juventus si prepara da sola. Atalanta? Ripartiamo dai nostri erroriEdoardo Corvi, portiere del Parma, ha parlato a margine dell'evento dedicato alla memoria dell'ex ducale Renzo Cavallina, la cui storia è. tuttomercatoweb.com
Corvi: Rapporto speciale con Buffon, seguiamo totalmente CuestaEdoardo Corvi, portiere del Parma, è stato intervistato da Sky Sport: Da quando si è fatto male Suzuki, sono state settimane difficili, ma ho lavorato con tranquillità e la partita d'esordio è andata ... sport.sky.it
Colombo sbatte su Corvi: è 0-0 tra Parma e Genoa Sportal Il portiere dei gialloblù vince il duello con l'attaccante rossoblù: al Tardini finisce in pareggio La ventunesima giornata di Serie A è tutto fuorché ricca di gol. Dopo il pari tra Pisa e Atalanta (1-1) e le vitto - facebook.com facebook
