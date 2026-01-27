Corvi avverte la Juventus | Siamo uniti queste partite si preparano da sole

Da parmatoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del Giorno della Memoria al Museo dello Stadio Ennio Tardini, si è svolta una cerimonia per ricordare figure storiche come Renzo Cavallina, simbolo di impegno civile e valori sportivi. L’evento ha sottolineato l’importanza di unire le forze e mantenere vivi i ricordi, in un contesto di rispetto e riflessione condivisa.

Al Museo dello Stadio Ennio Tardini è andata in scena la commemorazione del Giorno della Memoria, appuntamento ormai fisso affiancato dal consueto e sentito ricordo di Renzo Cavallina, figura storica profondamente legata ai valori dello sport e dell’impegno civile. Internato in un campo di.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Juventus Corvi

Bremer a DAZN dopo Juventus-Lecce: “Siamo la Juventus. La Juventus queste partite deve vincerle. Il calcio è questo”

Gleison Bremer, nel post-partita di Juventus-Lecce, ha espresso il suo rammarico per il pareggio, sottolineando l'importanza di vincere queste partite per la Juventus.

Juventus Next Gen, Brambilla avverte i suoi: «Abbiamo davanti tre partite da cui tirare fuori il massimo. C’è un obiettivo da qui alla sosta di Natale»

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

CORI JUVE VS INTER ULTRAS #ultras #calcio #juventus #inter #tifosicalcio #perte #viral #shorts

Video CORI JUVE VS INTER ULTRAS #ultras #calcio #juventus #inter #tifosicalcio #perte #viral #shorts

Ultime notizie su Juventus Corvi

corvi avverte la juventusParma, Corvi: La Juventus si prepara da sola. Atalanta? Ripartiamo dai nostri erroriEdoardo Corvi, portiere del Parma, ha parlato a margine dell'evento dedicato alla memoria dell'ex ducale Renzo Cavallina, la cui storia è. tuttomercatoweb.com

Corvi: Rapporto speciale con Buffon, seguiamo totalmente CuestaEdoardo Corvi, portiere del Parma, è stato intervistato da Sky Sport: Da quando si è fatto male Suzuki, sono state settimane difficili, ma ho lavorato con tranquillità e la partita d'esordio è andata ... sport.sky.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.