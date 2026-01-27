Cortona il Pd fa i conti di Natale | Flop di arrivi e troppe spese Serve chiarezza sui numeri

Nel 20252026, Cortona ha investito circa 290 mila euro per il Natale, ma i risultati economici sono stati giudicati modesti. Il Partito Democratico ha evidenziato un calo di arrivi e elevate spese senza benefici evidenti per il territorio. Questa analisi solleva dubbi sull’efficacia delle strategie di promozione e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

di Laura Lucente CORTONA Un investimento pubblico complessivo vicino ai 290 mila euro per il Natale 20252026 a Cortona, ma con ricadute economiche giudicate scarse sull'economia locale. È questo il quadro che emerge dall'interrogazione presentata dalla capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, Vanessa Bigliazzi, che chiede piena trasparenza su costi, risultati e benefici concreti delle iniziative natalizie. Dalle deliberazioni della Giunta comunale risulta l'impegno economico: il Comune ha affidato in house a Cortona Sviluppo S.r.l. l'organizzazione del "Natale 2025" e delle luminarie natalizie, per un importo complessivo di circa 210 mila euro IVA compresa.

