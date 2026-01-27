Cortina riabbraccia la Fiamma Olimpica | 70 anni dopo l’emozione è la stessa

Cortina accoglie nuovamente la Fiamma Olimpica, 70 anni dopo il suo primo passaggio. Le Dolomiti si vestono di bianco e azzurro per celebrare questo evento simbolico, che unisce passato e presente, trasmettendo emozioni di nostalgia e orgoglio. Un momento di grande valore storico e culturale, che richiama l’importanza delle Olimpiadi e l’identità di questa località italiana.

Le Dolomiti si tingono di bianco e d'azzurro per il ritorno del fuoco olimpico. Un viaggio che unisce la nostalgia. Le Dolomiti si tingono di bianco e d'azzurro per il ritorno del fuoco olimpico. Un viaggio che unisce la nostalgia del 1956 all'attesa per i prossimi Giochi del 2026 C'è qualcosa di magico nel vedere la Fiamma Olimpica farsi strada tra le cime innevate delle Dolomiti. Non è solo sport, è memoria che prende vita. Esattamente settant'anni dopo i mitici Giochi del 1956, Cortina d'Ampezzo si è riscoperta il cuore pulsante dell'inverno italiano. Guardando la fiaccola avanzare tra le nuvole di neve fresca, si percepisce chiaramente che non stiamo solo aspettando un evento: stiamo onorando una promessa fatta alla montagna decenni fa.

