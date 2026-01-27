Corona a giudizio a Roma | diffamazione contro Pellegrini

Si apre a Roma un’udienza preliminare che vede Fabrizio Corona imputato per diffamazione nei confronti di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma. La vicenda si inserisce nel contesto di recenti sviluppi giudiziari, senza che ne siano ancora chiari esiti definitivi. La discussione si svolge nel rispetto delle procedure legali, con attenzione alle implicazioni di un caso che coinvolge figure pubbliche e istituzionali.

Nuovi guai giudiziari per Fabrizio Corona. Oggi, a Roma, prende il via l' udienza preliminare che lo vede imputato per diffamazione nei confronti di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma. Il procedimento nasce da una vicenda già archiviata sul piano penale: una denuncia per stalking presentata da un'escort e successivamente chiusa dalla Procura perché ritenuta infondata, con accuse considerate inventate dagli inquirenti. Proprio su quella storia si concentra ora il fascicolo che coinvolge Corona, chiamato a rispondere delle dichiarazioni rese pubblicamente. L'udienza di oggi rappresenta il primo snodo del procedimento e servirà a stabilire se il caso approderà a processo.

Fabrizio Corona è stato citato a giudizio per diffamazione nei confronti di Filippo Champagne, noto come il “cocainomane”.

Mediaset ha deciso di agire legalmente contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce.

