Coppa Italia | Fiorentina-Como in diretta | le formazione ufficiali

La Fiorentina riceve il Como al Franchi di Firenze nella partita valida per gli ottavi di Coppa Italia. I viola devono fare a meno di Kean, ancora alle prese con un problema alla caviglia, e anche di Nicolussi Caviglia, tornato di recente al Venezia e poi girato al Parma. Dodo non è in panchina e nemmeno altri titolari. È una sfida importante per i lombardi, che cercano di superare il turno e avvicinarsi ai quarti.

Como al Franchi di Firenze per provare a raggiungere il Napoli ai quarti di Coppa Italia. Tra i viola non sono in panchina oltre a Kean, ancora alle prese col problema alla caviglia, anche Nicolussi Caviglia, tornato proprio nelle ultime ore al Venezia che lo ha girato al Parma, e Dodo e.🔗 Leggi su Quicomo.it Approfondimenti su Coppa Italia Formazioni ufficiali Fiorentina Como, le scelte per la sfida degli ottavi di Coppa Italia In vista degli ottavi di Coppa Italia, vengono ufficializzate le formazioni di Fiorentina e Como. Fiorentina-Como (Coppa Italia, 27-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un clean sheet al “Franchi” La sfida tra Fiorentina e Como, in programma il 27 gennaio 2026, rappresenta l’ultimo ottavo di finale di Coppa Italia. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Live FIORENTINA-COMO - COPPA ITALIA Ultime notizie su Coppa Italia Argomenti discussi: Fiorentina-Como, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Fiorentina Como, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; Dove vedere Fiorentina-Como, ottavo di finale di Coppa Italia in tv e streaming; Fiorentina-Como (Coppa Italia): orario, dove vederla in tv e pronostico. Fiorentina-Como: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia in tempo realeGli uomini di Vanoli contendono ai lariani di Fabregas l’accesso ai quarti di finale del torneo: chi vince trova il Napoli ad attenderlo ... tuttosport.com Pagina 0 | Dove vedere Fiorentina-Como di Coppa Italia in tv? Dazn o Mediaset, orario?Torna la Coppa Italia con l'ultimo degli ottavi di finale rimasto da disputare. Al Franchi la Fiorentina, che in campionato ha perso contro il Cagliari, ospita il Como di Fabregas, in un grande stato ... corrieredellosport.it Coppa Italia, dopo i primi 45' Fiorentina-Como 1-1: gara secca per andare ai quarti. I viola vogliono salvare una stagione nera. I lariani possono confermare di essere tra le grandi. Chi vince affronta il Napoli il 10 febbraio.al "Maradona". Segui la cronaca testua - facebook.com facebook Official line-ups and LIVE updates from #Fiorentina vs. #Como in the #CoppaItalia R16 Fiorentina and Como go head-to-head for the opportunity to play Napoli in the Coppa Italia quarter-finals. #FiorentinaComo #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.