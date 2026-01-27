Coppa Europa superG di Verbier | Traninger sorprende tutti Perathoner ancora miglior azzurro

La gara di superG di Verbier, in Svizzera, ha visto una sorpresa con Traninger che ha sorprendentemente vinto. Max Perathoner si è classificato nono, migliorando il risultato azzurro. Hächler conferma la propria leadership in questa specialità. L’evento rappresenta un momento importante nel circuito di Coppa Europa, offrendo spunti di interesse per gli appassionati di sci alpino.

Secondo superG in Svizzera all'austriaco con il pettorale 34. Max Perathoner chiude nono, Hächler rafforza la leadership di specialità Successo a sorpresa nel secondo supergigante della tappa di Coppa Europa di Verbier, in Svizzera. A imporsi è l'austriaco Manuel Traninger, che con il pettorale numero 34 firma una prova maiuscola e vince in 1'24"57, infliggendo distacchi importanti a una concorrenza di alto livello.

