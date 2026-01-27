Controllo di Ausl e Polizia Locale in un bar aperto da poco | scatta la chiusura per motivi di igiene

Insieme alla Polizia Locale, l'Ausl Romagna ha chiuso temporaneamente un bar di via Palazzola per motivi di igiene. L’intervento si è reso necessario a seguito di controlli di routine che hanno riscontrato irregolarità. La misura, adottata per tutelare la salute pubblica, rimarrà in vigore fino a quando tutte le normative saranno rispettate e i requisiti di sicurezza garantiranno un ambiente adeguato.

La Polizia Locale, d'intesa con il servizio Igiene pubblica dell'Ausl Romagna, ha proceduto nella di ieri, lunedì, alla chiusura di un bar di via Palazzola, che aveva aperto solo pochi mesi fa. Nel corso di un'ispezione congiunta, nell'ambito di un'attività di controllo degli esercizi pubblici. Locale etnico chiuso dalla polizia locale: era aperto da appena 20 giorni A soli venti giorni dall'apertura, un locale etnico di Forlì è stato chiuso dalla polizia locale. Irregolarità amministrative, problemi di igiene e lavoro nero, rischio chiusura per un locale di corso Manthoné

