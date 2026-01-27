Controlli vicino alle scuole Fermato con un taglierino

Iniziative di controllo rafforzato sono state implementate vicino alle scuole di via di Reggiana, per garantire la sicurezza e prevenire episodi di violenza. L'obiettivo è mantenere un ambiente sicuro per studenti, personale scolastico e residenti, attraverso attività di monitoraggio e prevenzione. Questi interventi sono parte di un’azione continua per rafforzare la tutela del territorio e promuovere un contesto scolastico più tranquillo.

Controlli rafforzati nei pressi delle scuole di via di Reggiana da tempo sotto la lente di ingrandimento delle istituzioni cittadine per gli episodi violenti che si sono consumati intorno al plesso. L'altro giorno la polizia ha fermato un cittadino peruviano di 25 anni, irregolare sul territorio nazionale e trovato in possesso di un taglierino. L'uomo è stato espulso dal territorio italiano il 23 gennaio. L'intervento rientra nelle attività di prevenzione e controllo del territorio predisposte dalla Questura di Prato, in collaborazione con la Prefettura, con particolare attenzione agli istituti scolastici e alle aree frequentate dai giovani.

