Contrastare i discorsi d’odio on-line

La Giornata della Memoria è un’occasione per riflettere sull’importanza di contrastare i discorsi d’odio online. Ricordare le persecuzioni e le discriminazioni passate ci aiuta a promuovere un uso più consapevole e rispettoso del web, contribuendo a creare un ambiente digitale più inclusivo e rispettoso per tutti.

Razzante* Oggi ricorre la Giornata della Memoria, una data che richiama il dovere di ricordare l'orrore delle persecuzioni, delle discriminazioni e dell'odio. Ricordare significa anche saper riconoscere i segnali dell'intolleranza prima che si trasformino in violenza. La memoria, tuttavia, non appartiene soltanto ai libri di storia ma parla anche al presente e interroga il modo in cui oggi comunichiamo e ci relazioniamo nello spazio digitale. Nell'attuale contesto, l'odio non ha più bisogno di manifesti o di proclami ufficiali per diffondersi. Infatti, può trasmettersi attraverso un commento, un meme oppure una frase scritta con leggerezza come commento a un post.

