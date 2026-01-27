Continassa Juve | vigilia di Champions recupera Pinsoglio

In vista della prossima partita di Champions, la Juventus si prepara con attenzione. La vigilia ha portato buone notizie, con il recupero di Pinsoglio e aggiornamenti sulla formazione. La società monitora attentamente gli infortuni e le condizioni dei giocatori, per garantire la miglior squadra possibile all’impegno europeo. Restano da valutare alcuni dettagli prima della sfida, mentre l’ambiente si concentra sull’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.