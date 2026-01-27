Continassa Juve | vigilia di Champions recupera Pinsoglio

In vista della prossima partita di Champions, la Juventus si prepara con attenzione. La vigilia ha portato buone notizie, con il recupero di Pinsoglio e aggiornamenti sulla formazione. La società monitora attentamente gli infortuni e le condizioni dei giocatori, per garantire la miglior squadra possibile all’impegno europeo. Restano da valutare alcuni dettagli prima della sfida, mentre l’ambiente si concentra sull’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juve si è allenata in mattinata alla vigilia della sfida contro il Monaco. Pinsoglio ha recuperato dall’influenza Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Rugani: lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Allenamento Juve pre Monaco: in tre assenti. Il racconto della rifinitura alla vigilia della Champions. Tutti gli aggiornamenti dalla Continassa – FOTO e VIDEO

La rifinitura della Juventus alla Continassa segna la chiusura della preparazione prima dell’ottavo di finale di Champions League contro il Monaco.

Vlahovic alla Continassa alla vigilia di Juve Pafos! Il serbo ha assistito all’intera seduta, segnale di grande vicinanza prima della Champions. Il retroscena

La Juventus: In campo alla Continassa prima della partenzaLa Juventus, tramite X, ha condiviso le immagini più belle dell'allenamento di questa mattina dei bianconeri in vista del match contro il Monaco: In campo alla Continassa prima ... tuttojuve.com

continassa juve vigilia diYildiz, Conceicao e Kelly costretti alla penitenza: Juve, l'allenamento prima del MonacoUn clima di grande serenità accompagna la rifinitura della vigilia Champions della Juventus. D'altronde la settimana dei bianconeri è stata decisamente positiva: prima il successo europeo sul Benfica ... msn.com

