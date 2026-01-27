conticini e casciari conquistano il sistina

In questo spettacolo al femminile, Conticini e Casciari affrontano temi di identità e ruolo femminile con sensibilità e rispetto. L'opera, che unisce comicità e riflessione, invita il pubblico a confrontarsi con questioni di genere attraverso un'esperienza teatrale coinvolgente e significativa.

Tootsie, uno spettacolo al femminile dove a parlarne sono due uomini: Conticini e Casciari., Lo spettacolo fa ridere, emoziona e fa riflettere sull'identità e la differenza di genere e il ruolo della donna. Pungente la critica all’intero mondo dello show business Ingredienti di qualità sono garanzia di ottime pietanze. Quando sono preparate da uno chef stellato il risultato è assicurato anche quando la ricetta originale ha subito delle variazioni. Sul palcoscenico del Teatro Sistina è allestito un piatto prelibato che potrà essere gustato fino all’1 febbraio, per poi continuare il tour in diverse città italiane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il Teatro Sistina ospita nuovamente “Tootsie”, il musical diretto e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo.

Mauro Casciari, noto per la sua lunga carriera in televisione e radio, si sta distinguendo recentemente anche nel teatro musicale.

