Conte | Se la stagione iniziasse oggi ci metterebbero tra l’ottavo e il decimo posto

Antonio Conte commenta la posizione attuale del Napoli, affermando che, se la stagione iniziasse oggi, i partenopei si troverebbero tra l’ottavo e il decimo posto. Le sue parole evidenziano una visione critica della situazione attuale e invitano a riflettere sui miglioramenti necessari per il team.

Conte. Antonio Conte torna a far sentire la propria voce sulla situazione del Napoli, ribadendo concetti già espressi nelle ultime uscite ma aggiungendo un messaggio chiaro anche alle rivali. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico azzurro ha posto l’accento sulle difficoltà legate agli infortuni e alla ristrettezza della rosa, sottolineando come il percorso della squadra sia tutt’altro che semplice, ma allo stesso tempo ricco di motivazioni. Il tema centrale resta quello della competitività del Napoli in questa stagione. Conte non si nasconde e offre una lettura schietta del momento: “ Abbiamo tutti voglia di andare avanti (in Champions, ndr) perché rappresenta prestigio e vetrina.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

L'intervista di Conte a Sky Sport offre uno spunto di riflessione sulla posizione attuale dell'Inter.

Conte: Se il campionato iniziasse adesso...In conferenza stampa, alla vigilia dell'ultima sfida del girone di Champions League contro il Chelsea, il tecnico del Napoli torna sui tanti infortuni che hanno segnato la stagione. corrieredellosport.it

