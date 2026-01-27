Conte risponde a Spalletti sottolineando l'importanza del rispetto nel calcio, evidenziando che l'attuale scudetto deve essere considerato con rispetto. La discussione si inserisce nel contesto di un confronto tra figure di rilievo, richiamando l'attenzione sull'importanza di un comportamento rispettoso tra ex campioni d'Italia.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Non sapevo di questa sua frase. Se lo ha detto è una frase infelice, abbiamo ancora lo scudetto e bisogna portare rispetto, io non lo direi”. Così il tecnico del Napoli Antonio Conte ha commentato nel corso della conferenza stampa di vigilia del match di Champions League contro il Chelsea la frase dell’allenatore della Juventus Luciano Spalletti, che domenica scorsa aveva sottolineato come “vincere contro gli ex campioni d’Italia ti dà più certezze”. “Lo apprendo adesso – ha detto Conte – e mi dispiace. Lui è un bravissimo allenatore, forse deve stare più attento quando parla. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Conte risponde a Spalletti: “Noi ex Campioni d’Italia? Porti rispetto”

Approfondimenti su Conte Spalletti

In questa conferenza stampa, Antonio Conte commenta le recenti dichiarazioni di Luciano Spalletti, sottolineando l'importanza del rispetto tra allenatori e analizzando le tensioni tra le due squadre.

In vista dell'incontro di Champions League tra Napoli e Chelsea, Antonio Conte ha commentato le dichiarazioni di Spalletti, sottolineando l'importanza del rispetto e della corretta comunicazione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

LA RISPOSTA DI LUCIANO SPALLETTI AD ANTONIO CONTE #shorts

Ultime notizie su Conte Spalletti

Argomenti discussi: Spalletti 'non' risponde a Conte e spiazza tutti: conferenza pre Juve-Napoli annullata!; Spalletti contro Conte, una sfida... quasi inedita: fin qui 1-0 per il tecnico azzurro; Conte non parla? La Juve annulla la conferenza di Spalletti prima del Napoli; La Juve di Spalletti è un'altra cosa: schianta il Napoli di Conte e torna in corsa per lo scudetto.

Napoli, Conte risponde a Spalletti: «Noi ex campioni d'Italia? Frase infelice. Abbiamo ancora lo scudetto sul petto»Tra campo e non, Antonio Conte è un fiume in piena nella conferenza stampa di presentazione della partita tra Napoli e Chelsea che si giocherà domani sera alle 21 allo ... ilmattino.it

Conte boom, Spalletti nel mirino dopo il 3-0 Juve: Porta rispetto e stai più attento quando parliUnisciti alla Community Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su noti ... tuttosport.com

Conte risponde a Spalletti: “Lo Scudetto è sul petto, serve rispetto” Alla vigilia di Napoli-Chelsea, Antonio Conte si presenta in conferenza stampa dal Stadio Diego Armando Maradona e affronta subito un tema che va oltre la Champions. Le parole di Luciano - facebook.com facebook

#Spalletti risponde a #Conte: "Gap A Napoli non avevo le barriere mobili". VIDEO #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com