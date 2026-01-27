Conte risponde a Diego Costa | Non so cosa abbia fatto dopo aver vinto col mio Chelsea

Antonio Conte commenta le dichiarazioni di Diego Costa, ex attaccante del suo Chelsea. In conferenza stampa, l’allenatore italiano ha risposto alle affermazioni del giocatore, confermando il suo punto di vista senza entrare nel dettaglio. Questa risposta si inserisce nel contesto delle recenti polemiche tra i due, offrendo una visione equilibrata sulla vicenda.

Conte risponde a Spalletti: «Il Napoli non è ex campione, porta rispetto». A Diego Costa: «Nel calcio c'è gente stupida»Volto sereno, bei ricordi sulla sua esperienza al Chelsea e la consapevolezza che la gara di Champions da dentro o fuori di domani sera al Maradona è un'impresa titanica. «Ma non abbiamo paura di ness ... msn.com

Conte risponde a Diego Costa: Nel calcio persone intelligenti e altre stupide. Non perdo tempoAntonio Conte risponde a Diego Costa. Dopo le recenti dichiarazioni del centravanti, ecco la replica del tecnico azzurro in conferenza stampa ... golssip.it

Antonio Conte risponde a Diego Costa! L'allenatore del Napoli si toglie i sassolini dalle scarpe e risponde al suo ex attaccante ai tempi del Chelsea, che lo aveva duramente criticato nei giorni scorsi. - facebook.com facebook

