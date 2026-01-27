conte non vogliamo uscire dalla champions proveremo a sbalordire

In vista dell'ultima partita di Champions, il tecnico Napoli esprime ottimismo e determinazione. La squadra si prepara per affrontare la sfida con l’obiettivo di proseguire il cammino nella competizione, consapevole delle proprie capacità e dell’importanza di questa occasione. Un impegno che richiede concentrazione e spirito di squadra, fondamentali per cercare di sorprendere e ottenere il risultato desiderato.

NAPOLI - "Dobbiamo essere ottimisti, nessuno di noi pensa di uscire dalla Champions, siamo arrivati all'ultima partita a giocarci la possibilità di andare avanti. Abbiamo voglia di farlo perchè è prestigio, è una vetrina, i ragazzi sanno cosa porta una partita di Champions. Lo stadio sarà pieno e il pubblico dovrà fare sentire cosa significa giocare al Maradona. Noi dovremo dare il massimo per andare oltre l'ostacolo, che è molto alto". Antonio Conte chiama a raccolta il pubblico del Napoli per la sfida di domani col Chelsea in cui i partenopei sono obbligati a vincere se vogliono qualificarsi per i play-off. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il Napoli ha concluso la prima fase della Champions League con prestazioni deludenti, evidenziando alcune criticità nel gioco e nei risultati.

