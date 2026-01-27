Conte le spara grosse su sicurezza e Ice tante chiacchiere e poco distintivo | quello ce lo mette il governo

In un contesto di dichiarazioni contrastanti, le parole di Giuseppe Conte sul tema della sicurezza e dell’ICE si confrontano con la realtà delle azioni concrete sul territorio italiano, che testimoniano un impegno stabile e continuo delle istituzioni. Questa analisi mira a fare luce sulla differenza tra discorsi e fatti reali, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione attuale.

Mentre Giuseppe Conte, dai palchi di Napoli, si lancia in una narrazione anti-governativa fatta di «inchini» e presunte sovranità violate, la realtà delle strade italiane racconta una storia di fermezza e presidio del territorio. A Roma, il piano di sicurezza nazionale si fa tangibile: dai monumenti simbolo come il Colosseo. Fino allo snodo vitale della Stazione Termini, i controlli si sono fatti stringenti. Con una presenza costante di militari e paracadutisti che, proprio in queste ore, ha portato a risultati concreti nella lotta al degrado e alla criminalità. Al Quarticciolo, per esempio, l’ultimo blitz dei Carabinieri insieme ai parà ha portato all’arresto di 13 persone (11 delle quali straniere) e al sequestro di 800 dosi di droga. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

