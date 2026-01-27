In questa conferenza, l’allenatore ha commentato lo stato attuale della sua squadra e le sfide future. Ha sottolineato il valore della squadra e la motivazione di lottare per lo Scudetto, lasciando trasparire determinazione e fiducia nel percorso da affrontare. Un momento di riflessione sulle ambizioni e sulla situazione tecnica del team in vista delle prossime partite.

Inter News 24 Conte alla vigilia di Napoli Chelsea, in conferenza stampa, ha toccato diversi argomenti tra cui la situazione in cui versa la sua squadra. Antonio Conte alla vigilia di Napoli-Chelsea, match che chiuderà il maxi girone di Champions League, è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico pugliese ha mandato messaggi alle concorrenti come l’Inter, tirando in ballo la questione infortuni. SUGLI INFORTUNI – « Sfido chiunque a portarmi una squadra che ha avuto tutte queste problematiche a metà anno. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, non dimentichiamolo. Sono convinto che se partissimo oggi dicendo che questa è la rosa del Napoli con cui affrontare il campionato, nessuno ci accrediterebbe. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conte in conferenza: «Sfido chiunque a portarmi una squadra così. Abbiamo ancora lo Scudetto sulla maglia»

Approfondimenti su Conte Napoli

In un clima di determinazione e orgoglio, la Supercoppa Italiana rappresenta molto più di una semplice vittoria.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

#Conte dichiara: Calciatori importanti sono diversi #Napoli #shorts

Ultime notizie su Conte Napoli

Argomenti discussi: Copenaghen-Napoli, la vigilia della sfida Champions: le parole in conferenza di Hojlund e Conte; Juve-Napoli non si gioca fuori dal campo: nessuna conferenza pre-partita; Spalletti 'non' risponde a Conte e spiazza tutti: conferenza pre Juve-Napoli annullata!; Copenaghen-Napoli, Conte: Partita decisiva. Le tante assenze? Non ci piangiamo addosso.

Conte: «Al peggio non c’è mai fine ma bisogna essere ottimisti» (LIVE)La conferenza stampa di Antonio Conte per Napoli-Chelsea di Champions League. Di seguito le dichiarazioni integrali del tecnico del Napoli. ilnapolista.it

Conte: «Con la Juventus risultato molto bugiardo. Non siamo stati dominati per niente, non c’è una squadra che ci ha dominato quest’anno»Conte: «Se il Napoli partisse oggi con questa rosa, direbbero che siamo da ottavo decimo posto. E invece siamo lì» Antonio Conte è tornato sull’emergenza infortuni e ha detto che nonostante tutto, ... ilnapolista.it

È SCONTRO CON SPALLETTI: CONTE DURISSIMO IN CONFERENZA! POI L'ANNUNCIO SU ANGUISSA - facebook.com facebook

#NapoliChelsea domani in conferenza allo stadio Maradona con Antonio #Conte parlerà Scott #McTominay 12:30 Conferenza Conte-McTominay 14:30 Allenamento open (primi 15 minuti) al SSC Napoli Training Center 19:30 Conferenza Rosenior-calciatore x.com