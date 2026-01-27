Conte è troppo ambiguo sul trumpismo e potrebbe costargli caro

Da linkiesta.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto di crescente polarizzazione politica, le posizioni di Conte sul trumpismo assumono un ruolo importante. La possibilità di un’ondata anti-Trump, sia in Europa che in Italia, rende importante analizzare le sue posizioni. Una maggiore chiarezza potrebbe influenzare l’orientamento degli elettori e il panorama politico nazionale, evidenziando la rilevanza di un discorso equilibrato e trasparente su temi internazionali e nazionali.

Mettiamo il caso che all’improvviso salga un’ondata anti-Trump. In Europa. In Italia. È assolutamente possibile, anzi, stando a tutte le ricerche è altamente probabile. Se le cose continueranno a essere dominate da un despota in grado di disarticolare ogni giorno l’ordine internazionale, oltre che la civiltà nel suo Paese, la reazione sarà inevitabile. Ce ne sono già i primi segni in Europa. Gli stop and go di Trump (come sulla Groenlandia, o, pare, sulla ritirata strategica dei selvaggi dell’Ice) non fanno altro che aumentare il discredito e la paura per quest’uomo, e verosimilmente il clima in vista delle elezioni di midterm non si calmerà. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

conte 232 troppo ambiguo sul trumpismo e potrebbe costargli caro

© Linkiesta.it - Conte è troppo ambiguo sul trumpismo, e potrebbe costargli caro

Approfondimenti su Conte Trumpismo

Cristiano Ronaldo espulso in Irlanda-Portogallo, il rosso può costargli caro

West Ham, la panchina di Espirito Santo traballa! Il KO contro il Nottingham Forest può costargli caro: la situazione

La sconfitta del West Ham contro il Nottingham Forest ha alimentato i dubbi sulla permanenza di Paulo Espirito Santo sulla panchina del club.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Conte: “Governo Meloni s’intesta piano di pace Trump, ridicolo. Silenzio davanti al genocidio”

Video Conte: “Governo Meloni s’intesta piano di pace Trump, ridicolo. Silenzio davanti al genocidio”

Ultime notizie su Conte Trumpismo

Argomenti discussi: Il Fattore T | Conte è troppo ambiguo sul trumpismo, e potrebbe costargli caro.

Conte, scontro con Mentana sulla tregua in Ucraina: 'Direttore, forse si è distratto'In collegamento da Napoli il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha colto l'occasione dello speciale televisivo dedicato alle elezioni regionali per tornare a esprimere la linea del ... it.blastingnews.com

Conte: È passata la squadra che ha meritato di più. Il turnover? ObbligatoAnche questa è andata, seppur a fatica: il Napoli ha battuto ai rigori il Cagliari e si è qualificato per i quarti di coppa Italia. Antonio Conte si tiene stretto il risultato, senza dare eccessivo ... gazzetta.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.