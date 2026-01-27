In un contesto di crescente polarizzazione politica, le posizioni di Conte sul trumpismo assumono un ruolo importante. La possibilità di un’ondata anti-Trump, sia in Europa che in Italia, rende importante analizzare le sue posizioni. Una maggiore chiarezza potrebbe influenzare l’orientamento degli elettori e il panorama politico nazionale, evidenziando la rilevanza di un discorso equilibrato e trasparente su temi internazionali e nazionali.

Mettiamo il caso che all’improvviso salga un’ondata anti-Trump. In Europa. In Italia. È assolutamente possibile, anzi, stando a tutte le ricerche è altamente probabile. Se le cose continueranno a essere dominate da un despota in grado di disarticolare ogni giorno l’ordine internazionale, oltre che la civiltà nel suo Paese, la reazione sarà inevitabile. Ce ne sono già i primi segni in Europa. Gli stop and go di Trump (come sulla Groenlandia, o, pare, sulla ritirata strategica dei selvaggi dell’Ice) non fanno altro che aumentare il discredito e la paura per quest’uomo, e verosimilmente il clima in vista delle elezioni di midterm non si calmerà. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Conte è troppo ambiguo sul trumpismo, e potrebbe costargli caro

Approfondimenti su Conte Trumpismo

La sconfitta del West Ham contro il Nottingham Forest ha alimentato i dubbi sulla permanenza di Paulo Espirito Santo sulla panchina del club.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Conte: “Governo Meloni s’intesta piano di pace Trump, ridicolo. Silenzio davanti al genocidio”

Ultime notizie su Conte Trumpismo

Argomenti discussi: Il Fattore T | Conte è troppo ambiguo sul trumpismo, e potrebbe costargli caro.

Conte, scontro con Mentana sulla tregua in Ucraina: 'Direttore, forse si è distratto'In collegamento da Napoli il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha colto l'occasione dello speciale televisivo dedicato alle elezioni regionali per tornare a esprimere la linea del ... it.blastingnews.com

Conte: È passata la squadra che ha meritato di più. Il turnover? ObbligatoAnche questa è andata, seppur a fatica: il Napoli ha battuto ai rigori il Cagliari e si è qualificato per i quarti di coppa Italia. Antonio Conte si tiene stretto il risultato, senza dare eccessivo ... gazzetta.it

Spionaggio, alcuni magistrati sono troppo boomer Non avevamo alcun dubbio sulla integerrima condotta del ministro Nordio e del Governo Meloni. In questo caso anche dei ministri del governo Conte e Draghi. I software installati dal 2019 nella pubblica am - facebook.com facebook

JUVE FLOP: SE N’È PARLATO TROPPO. MERCATO: LA LISTA RISTRETTA DI SPALLETTI E CONTE youtu.be/7tfMY3tAOYs x.com