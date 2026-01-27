Conferenza stampa Pocognoli pre Monaco Juve | Spalletti è tra i migliori in Europa Pogba non ci sarà domani

In vista della partita di Champions League contro il Monaco, Pocognoli ha sottolineato l’eccellenza di Spalletti, ritenuto uno dei migliori in Europa. Durante la conferenza stampa, il giocatore ha anche annunciato l’assenza di Pogba, che non sarà disponibile per la gara di domani. Un incontro importante per i bianconeri, che si preparano a affrontare una sfida cruciale nella fase a gironi.

Conferenza stampa Pocognoli pre Monaco Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia dell'ottava partita della League Phase di Champions League. Playoff di Champions League già matematicamente conquistati, la Juve si affaccia all'ultimo match della League Phase cullando un piccolo sogno: quello di qualificarsi direttamente tra le prime 8. Avversario allo Stade Louis II il Monaco di Pocognoli. Nel giorno di vigilia, martedì 27 gennaio, Sebastien Pocognoli interviene in conferenza stampa alle 12.00 per presentare il match davanti ai media. segue LIVE le sue parole. LA SQUADRA – «Dopo il pareggio contro il Le Havre è stata una settimana pesante per tutto quello che è successo, ma i giocatori hanno fatto una partita che rispettava le nostre aspettative.

