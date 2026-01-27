Conferenza stampa McTominay pre Napoli Chelsea | Infortuni? È difficile ma bisogna accettarlo Vogliamo passare il turno

In vista della sfida tra Napoli e Chelsea, Scott McTominay ha commentato le sfide legate agli infortuni e la determinazione a superare l’ostacolo, sottolineando l’importanza di mantenere l’obiettivo di passare il turno in Champions League. La sua testimonianza riflette la concentrazione della squadra e la volontà di affrontare con serenità le difficoltà della competizione.

Approfondimenti su McTominay Champions

In vista dell'incontro di Champions League tra Napoli e Chelsea, Antonio Conte ha commentato le dichiarazioni di Spalletti, sottolineando l'importanza del rispetto e della corretta comunicazione.

Ultime notizie su McTominay Champions

Argomenti discussi: Napoli-Chelsea: Conte in conferenza stampa alle 12.30 | DIRETTA VIDEO; CHAMPIONS - Napoli, McTominay in conferenza stampa alla vigilia del match con il Chelsea; Napoli-Chelsea, deciso il calciatore che affiancherà Conte in conferenza stampa; Clamoroso Spalletti, annullata la conferenza alla vigilia di Juventus-Napoli.

