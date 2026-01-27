La conferenza stampa di Koopmeiners anticipa il match di Champions League tra Juventus e Monaco, in programma domani alle 21:00 allo Stade Louis II. Il centrocampista bianconero ha condiviso le sue impressioni in vista di questa importante sfida europea, che rappresenta un momento chiave per la fase a gironi della competizione.

Kolo Muani Juve, trattativa confermata: nuovi contatti e pressing bianconero. Il club attende la mossa del giocatore Calciomercato Genoa, trattativa ai dettagli per quel centrocampista: che colpo del Grifone! I dettagli Insigne Pescara, clamoroso colpo di mercato del club biancazzurro! Domani è atteso in città! Le ultimissime Kolo Muani Juve, trattativa confermata: nuovi contatti e pressing bianconero. Il club attende la mossa del giocatore Calciomercato Genoa, trattativa ai dettagli per quel centrocampista: che colpo del Grifone! I dettagli Insigne Pescara, clamoroso colpo di mercato del club biancazzurro! Domani è atteso in città! Le ultimissime Fiorentina, Giuseppe Commisso: «Sono determinato a portare avanti l’eredità di mio padre e la visione che ha costruito il club» Di Maria incorona Mastantuono: «È molto più talentuoso e più bravo di me! Anche Nico Paz è da Real Madrid? Rispondo così» Bove racconta: «Ho pensato di smettere, ma non ho paura. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Koopmeiners pre Monaco Juventus: le parole del bianconero

Approfondimenti su Juventus Monaco

La conferenza stampa di Koopmeiners, alla vigilia della partita contro il Monaco, ha offerto spunti sulle strategie e le aspettative della squadra in vista dell’ottava giornata di Champions League.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Monaco

Argomenti discussi: Conferenza stampa Spalletti pre Monaco Juve: le parole.

Teun Koopmeiners allontana le voci di addio: Sono molto felice alla JuventusSono molto contento alla Juventus. Teun Koopmeiners, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il Monaco (ultima. tuttomercatoweb.com

Spalletti: Openda sente un po’ la pressione. Koopmeiners: Partita importante per noiLuciano Spalletti e Teun Koopmeiners stanno parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monaco. TuttoJuve.com sta riportando le sue parole in diretta: Ti volevo chiedere come ... tuttojuve.com

Monaco-Juventus/Juventus-Monaco sarà sempre una partita speciale x.com

Doveva essere uno dei protagonisti più attesi di Monaco-Juventus, Paul Pogba invece non scenderà in campo Il centrocampista francese salterà la sfida con il suo passato a causa di un problema ad un polpaccio. E’ ai box da inizio dicembre e ad oggi in st - facebook.com facebook