Conferenza stampa Kohn pre Monaco Juve | Io gioco sempre per vincere e se entriamo in campo per pareggiare sarà un problema

La conferenza stampa di Kohn prima della partita Monaco-Juve ha evidenziato l’approccio del calciatore, che sottolinea l’importanza di giocare sempre per vincere. Le sue parole riflettono la determinazione della squadra nel affrontare la sfida, evitando strategie di pareggio e puntando a risultati positivi. Questo spirito competitivo sarà sicuramente un elemento chiave nel confronto tra le due formazioni.

