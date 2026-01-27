Conferenza stampa Kohn pre Monaco Juve | Io gioco sempre per vincere e se entriamo in campo per pareggiare sarà un problema
La conferenza stampa di Kohn prima della partita Monaco-Juve ha evidenziato l’approccio del calciatore, che sottolinea l’importanza di giocare sempre per vincere. Le sue parole riflettono la determinazione della squadra nel affrontare la sfida, evitando strategie di pareggio e puntando a risultati positivi. Questo spirito competitivo sarà sicuramente un elemento chiave nel confronto tra le due formazioni.
Conferenza stampa Kohn pre Monaco Juve: le parole del calciatore monegasco intervenuto davanti ai microfoni con il tecnico Pocognoli. Juve di scena domani sera in Champions League, ospite del Monaco nel Principato. Nel frattempo in conferenza stampa oltre al tecnico dei monegaschi Pocognoli, ha parlato anche Kohn. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE SULLA PARTITA DI DOMANI – «Io gioco sempre per vincere e se entriamo in campo per pareggiare sarà un problema. Poi con una vittoria possiamo avere un tabellone migliore» LA DIFESA – «A volte sono fermo nella mia comfort zone, ma ci lavoro tanto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Monaco Juve
Conferenza stampa Mourinho pre Juve Benfica: «Se allenerei mai la Juventus? Certo. Io contro Spalletti non conta, preferisco giocare male ma vincere»
Alla vigilia del settimo match di Champions League 202526 tra Juventus e Benfica, José Mourinho ha commentato le sue possibilità di allenare la Juventus, affermando: «Se allenerei mai la Juventus? Certo».
Conferenza stampa Pocognoli pre Monaco Juve: «Spalletti è tra i migliori in Europa. Pogba non ci sarà domani»
In vista della partita di Champions League contro il Monaco, Pocognoli ha sottolineato l’eccellenza di Spalletti, ritenuto uno dei migliori in Europa.
Ultime notizie su Monaco Juve
Monaco, Kohn: Non entreremo in campo per pareggiarePhilipp Kohn, portiere del Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta. tuttomercatoweb.com
Juventus, niente conferenza pre Cagliari per Spalletti a causa dello sciopero dei giornalistiVittoria importantissima quella contro il Bodo/Glimt per la Juventus, che ha permesso ai bianconeri di risalire nella classifica della League Phase di Champions League dopo un avvio a rilento. gianlucadimarzio.com
Fuoco Monaco, dentro o fuori con la Juve. Pogba sparito, Zakaria netto: “Ci vergogniamo” - facebook.com facebook
#Monaco #Juve #Pogba ci sarà oppure no x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.