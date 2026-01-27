La conferenza stampa di Kobel, portiere del Borussia, ha evidenziato l’importanza del tifo nelle partite. In vista di Borussia Inter, il giocatore ha sottolineato la volontà di vincere, analizzando l’impatto del supporto dei tifosi sul risultato. Un’occasione per comprendere le strategie e le aspettative delle due squadre in vista di questa sfida.

Inter News 24 Conferenza stampa Kobel, alla vigilia di Borussia Inter il portiere dei tedeschi ha risposto alle domande dei cronisti. Alla vigilia di Borussia Dortmund-Inter, match valevole per l’ottavo turno di Champions League, è intervenuto in conferenza stampa Gregor Kobel, portiere dei tedeschi. Queste le sue parole: L’IMPORTANZA DEL TIFO – «I tifosi hanno una grande importanza, creano una grande atmosfera, sicuramente influisce sulla partita, quando giochiamo qui è un supporto in più, sarà una partita fantastica». VOGLIAMO VINCERE – «Penso che per noi sia una partita importante, sappiamo di poter fare una bella partita, soprattutto qui in casa, davanti ai nostri tifosi, servirà del nostro meglio per difendere e segnare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Kobel pre Borussia Inter: «Il tifo influisce sulla partita. Vogliamo vincere»

Domani il tecnico dell'Inter, Chivu, terrà la conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund.

