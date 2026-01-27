Confcommercio spinge la darsena | Può essere un’opportunità

La proposta di Confcommercio di sviluppare la darsena mira a valorizzare il territorio, creando un collegamento tra Bellaria e Igea Marina. Un progetto che potrebbe favorire lo sviluppo locale, promuovendo opportunità di crescita e innovazione per le comunità coinvolte. La visione è quella di trasformare la darsena in un elemento strategico per il rilancio del territorio, attraverso iniziative di valorizzazione e collaborazione.

"La darsena può essere una grande opportunità, soprattutto se diventa il motore di un progetto capace di unire Bellaria e Igea Marina ". Confcommercio–Bim Imprese interviene nel dibattito sul futuro del porto con una posizione favorevole e propositiva, puntando su una visione urbana integrata. Per l’associazione guidata da Tiziano Muccioli il nodo è il collegamento tra le due anime della città. " Via Torre può diventare un asse strategico per allungare la passeggiata e collegare l’Isola dei platani all’area del porto, passando dal ponte bianco, che deve essere una cerniera urbana e non una separazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Confcommercio spinge la darsena: "Può essere un’opportunità" Approfondimenti su Confcommercio gioco Mercato Inter, Dodò può essere un’opportunità in questo caso Milan, clamorosa opportunità Kovacic. Loftus-Cheek può essere ceduto: il punto Il mercato del Milan si infiamma con una possibile cessione di Loftus-Cheek a gennaio, aprendo spazi e opportunità. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Confcommercio gioco Argomenti discussi: Confcommercio spinge la darsena: Può essere un’opportunità. Infrastrutture e sostegno al commercio: Confcommercio incontra rappresentanti regionaliCostituito un tavolo di confronto permanente tra l’associazione e i politici pisani eletti a Firenze ... msn.com Come Presidente di Federlingue Confcommercio, ho portato oggi la voce dei professionisti della lingua all’incontro con l’Assessore al Turismo, Moda e Design, Debora Massari – Regione Lombardia. Il punto è questo: il Made in Italy oggi si esporta sempre pi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.