Confcommercio spinge la darsena | Può essere un’opportunità

Da ilrestodelcarlino.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La proposta di Confcommercio di sviluppare la darsena mira a valorizzare il territorio, creando un collegamento tra Bellaria e Igea Marina. Un progetto che potrebbe favorire lo sviluppo locale, promuovendo opportunità di crescita e innovazione per le comunità coinvolte. La visione è quella di trasformare la darsena in un elemento strategico per il rilancio del territorio, attraverso iniziative di valorizzazione e collaborazione.

"La darsena può essere una grande opportunità, soprattutto se diventa il motore di un progetto capace di unire Bellaria e Igea Marina ". Confcommercio–Bim Imprese interviene nel dibattito sul futuro del porto con una posizione favorevole e propositiva, puntando su una visione urbana integrata. Per l’associazione guidata da Tiziano Muccioli il nodo è il collegamento tra le due anime della città. " Via Torre può diventare un asse strategico per allungare la passeggiata e collegare l’Isola dei platani all’area del porto, passando dal ponte bianco, che deve essere una cerniera urbana e non una separazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

confcommercio spinge la darsena pu242 essere un8217opportunit224

© Ilrestodelcarlino.it - Confcommercio spinge la darsena: "Può essere un’opportunità"

Approfondimenti su Confcommercio gioco

Mercato Inter, Dodò può essere un’opportunità in questo caso

Milan, clamorosa opportunità Kovacic. Loftus-Cheek può essere ceduto: il punto

Il mercato del Milan si infiamma con una possibile cessione di Loftus-Cheek a gennaio, aprendo spazi e opportunità.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Confcommercio gioco

Argomenti discussi: Confcommercio spinge la darsena: Può essere un’opportunità.

confcommercio spinge la darsenaInfrastrutture e sostegno al commercio: Confcommercio incontra rappresentanti regionaliCostituito un tavolo di confronto permanente tra l’associazione e i politici pisani eletti a Firenze ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.