Condono in Campania il centrodestra ci riprova nel Milleproroghe Roberto Fico | Resto della stessa opinione

Il condono edilizio del 2003 torna al centro del dibattito in Campania, con il centrodestra che propone nuovamente modifiche nel Milleproroghe. Roberto Fico si oppone fermamente, confermando la sua posizione contraria. La questione riguarda principalmente le implicazioni legali e urbanistiche di un provvedimento che, se approvato, avrebbe effetti significativi sulla regione.

Tre emendamenti del Milleproroghe rilanciano il condono edilizio del 2003 bloccato in Campania. Fico pronto a frenarlo di nuovo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Campania Condono

Nel decennale della scomparsa di Giulio Regeni, ritrovato morto in Egitto nel 2016, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha inviato un videomessaggio in cui ha ribadito l’impegno a cercare verità e giustizia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Campania Condono

Argomenti discussi: Ristrutturazione e condono edilizio: il nodo della compatibilità paesaggistica; Condono fermo da 30 anni, il TAR obbliga a decidere; Condono edilizio: FDI, FI e Lega ci riprovano nel Milleproro­ghe; Antimafia, il TAR conferma l’informativa su società di Avellino.

Condono edilizio, la maggioranza ci riprova: quali abusi potrebbero essere sanati e quali noIl piano del governo Meloni era di inserirlo nella manovra economica, ma è stato sacrificato per la pax parlamentare. Adesso si tenta un'altra via ... today.it

Condono fermo da 30 anni, il TAR obbliga a decidereDopo 30 anni di attesa, il TAR Campania ordina al Comune di Ischia di concludere il procedimento di condono edilizio. ilgolfo24.it

Nel pomeriggio di ieri, a Palazzo Santa Lucia, si è tenuta la prima seduta della Giunta regionale della Campania, presieduta dal presidente Roberto Fico, che ha portato all’approvazione di una serie di provvedimenti. Di seguito le misure esaminate e approvat - facebook.com facebook

Fiorello e Biggio, a La Pennicanza l’imitazione di Roberto Fico che diverte il presidente della Regione Campania x.com