Il dibattito sul condono fiscale continua, con il centrodestra che tenta nuovamente di proporlo. Tuttavia, il presidente Fico si mantiene contrario, sottolineando l’importanza di analizzare attentamente la norma prima di procedere. La questione rimane complessa e richiede un’attenta valutazione delle implicazioni per il sistema fiscale italiano.

Tempo di lettura: < 1 minuto Aspetta ovviamente di leggere la norma, ma è comunque contrario: a quanto apprende Anteprima24.it è questa la posizione di Roberto Fico, Presidente della Regione Campania, sull’iniziativa del centrodestra che a livello nazionale ha riproposto la riapertura del condono edilizio del 2003. Era stata un’arma di campagna elettorale del centrodestra in Campania, quella della riapertura dei termini del condono, e non è un caso che i tre emendamenti identici al decreto mille proroghe sono stati presentati da altrettanti parlamentari della Campania, Imma Vietri di Fdi, Giampiero Zinzi della Lega a Annarita Patriarca di Forza Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Condono, il centrodestra ci riprova ma Fico è contrario

Approfondimenti su Condono Centrodestra

Il condono edilizio del 2003 torna al centro del dibattito in Campania, con il centrodestra che propone nuovamente modifiche nel Milleproroghe.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Condono Centrodestra

Condono in Campania, il centrodestra ci riprova nel Milleproroghe. Roberto Fico: Resto della stessa opinioneTre emendamenti del Milleproroghe rilanciano il condono edilizio del 2003 bloccato in Campania. Fico pronto a frenarlo di nuovo. fanpage.it

Condono edilizio, la maggioranza ci riprova: quali abusi potrebbero essere sanati e quali noIl piano del governo Meloni era di inserirlo nella manovra economica, ma è stato sacrificato per la pax parlamentare. Adesso si tenta un'altra via ... today.it

Occhiuto: "Ritrovare lo spirito di Berlusconi, nel centrodestra non si può restare a guardare Meloni". le parole del presidente della Calabria a margine dell'evento per la presentazione del nuovo libro del direttore del Foglio Claudio Cerasa - facebook.com facebook