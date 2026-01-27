Condono il centrodestra ci riprova ma Fico è contrario

Il dibattito sul condono fiscale continua, con il centrodestra che tenta nuovamente di proporlo. Tuttavia, il presidente Fico si mantiene contrario, sottolineando l’importanza di analizzare attentamente la norma prima di procedere. La questione rimane complessa e richiede un’attenta valutazione delle implicazioni per il sistema fiscale italiano.

Tempo di lettura: < 1 minuto Aspetta ovviamente di leggere la norma, ma è comunque contrario: a quanto apprende Anteprima24.it è questa la posizione di Roberto Fico, Presidente della Regione Campania, sull’iniziativa del centrodestra che a livello nazionale ha riproposto la riapertura del condono edilizio del 2003. Era stata un’arma di campagna elettorale del centrodestra in Campania, quella della riapertura dei termini del condono, e non è un caso che i tre emendamenti identici al decreto mille proroghe sono stati presentati da altrettanti parlamentari della Campania, Imma Vietri di Fdi, Giampiero Zinzi della Lega a Annarita Patriarca di Forza Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

