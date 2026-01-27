Concorso PNRR3 docenti secondaria al via la PROVA ORALE Ecco le convocazioni AGGIORNATO

Con il concorso PNRR3 per la scuola secondaria, sono iniziate le prove orali. Le convocazioni sono state pubblicate e le commissioni sono state formate, consentendo l’avvio delle prove per i docenti interessati. Questo aggiornamento fornisce le informazioni principali sulle tappe del concorso e le modalità di svolgimento delle prove, fondamentali per chi partecipa alla selezione.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). Sardegna: 09022026: estrazione della traccia per lo svolgimento della prova orale; – 10022026: inizio prove orali Le prove proseguiranno fino al 1004 2026. Sicilia La prova pratica avrà luogo giorno 07.02.2026 ore 07:45 Le prove orali inizieranno in data 09.02.2026 ore 15.00 Sardegna – 17022026: estrazione della traccia per lo svolgimento della prova orale; – 18022026: inizio prove orali.

