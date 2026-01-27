Concorso infanzia e primaria PNRR3 prova orale Le convocazioni

Il concorso infanzia e primaria PNRR3 prevede la prova orale per gli ammessi. Le prime convocazioni sono state inviate a coloro che hanno raggiunto il voto minimo e sono inclusi nel gruppo degli ammessi. Questo passaggio rappresenta un momento importante nel percorso di selezione, con l’obiettivo di valutare le competenze dei candidati. È consigliabile consultare attentamente le comunicazioni ufficiali per eventuali aggiornamenti.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. ADAA Convocazione prova orale (I parte per la Regione Abruzzo) fino a giorno 04.03.2026 – EEEE prima parte dal giorno 19012026 al giorno 06022026 – seconda parte dal dal giorno 10022026 al giorno 27032026 AAAA – Le prove orali avranno avvio il giorno 10 febbraio 2026 con estrazione traccia della lezione simulata alle ore 15.00 e il giorno 11 febbraio 2026 alle ore 15.00 con la prova orale. CONCORSO DOCENTI PNRR3 INFANZIA E PRIMARIA: COME È STRUTTURATA LA PROVA ORALE. Concorso docenti PNRR3, numero candidati ammessi alla prova orale infanzia e primaria. In alcuni casi posti già vuoti; D.D.G. n. 2938 del 9 ottobre 2025 – Concorso docenti infanzia-primaria: posto ADAA – Costituzione della commissione giudicatrice. Prova orale infanzia e primaria concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2938/2025, la traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata, di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 del Decreto ministeri. Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2398/2025 per infanzia e primaria. La prova scritta è stata svolta lo scorso 27 novembre, gli Uffici Scolastici hanno già pubblicato il voto minimo di ammissione alla prova orale e le commissioni stanno provvedendo.

