Concorso docenti PNRR3 la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO

Il concorso docenti PNRR3, bandito con i decreti DDG n. 29382025 e DDG n. 29392025, sta per avviare le prove orali. Ecco le lettere estratte per le sezioni di infanzia, primaria e secondaria, segnando un passo importante nel processo di selezione del personale docente. Questo aggiornamento fornisce informazioni utili per i candidati coinvolti nel procedimento.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. Attenzione: i candidati che hanno partecipato alla prova scritta con riserva potranno sciogliere la riserva tra il 15 dicembre 2025 e il 2 febbraio 2026. La convocazione di questi candidati potrà avvenire solo a riserva sciolta, come indicato nel bando "Nelle more dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali." Si tratta della lettera dell'alfabeto dalla quale, per imparzialità, far cominciare le prove orali. AVVISO Concorso docenti D.M 206/2023 e D.D.G. 2938/2025 CLASSE DI CONCORSO EEEE PRIMARIA POSTO COMUNE COMUNICAZIONE LETTERA ESTRATTA

