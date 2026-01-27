Concerto per la Shoah Fra yiddish e klezmer
Questa sera alle 20, presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, si svolge il concerto
Questa sera alle 20, la Sala Verdi del Conservatorio di Milano ospita il concerto di Yiddish Songs and Klezmer Music, per il XXVI Giorno della Memoria (ingresso libero). Un percorso musicale e narrativo attraverso la tradizione ebraica ashkenazita con canzoni yiddish e musiche klezmer e momenti di riflessione letteraria e spirituale. In programma: Oyfn pripetshik; Ani ole yerushalaim; Rivkele; Yiddish blues; The happy nigun; Mayn stetele beltz; Kolomeika. Il termine klezmer, che deriva dall’ebraico kli zemer ("strumenti del canto"), indica una forma d’arte nata per accompagnare la vita quotidiana, le celebrazioni e i momenti più significativi delle comunità ebraiche dell’Europa orientale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
