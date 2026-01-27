Questa sera alle 20, presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, si svolge il concerto

Questa sera alle 20, la Sala Verdi del Conservatorio di Milano ospita il concerto di Yiddish Songs and Klezmer Music, per il XXVI Giorno della Memoria (ingresso libero). Un percorso musicale e narrativo attraverso la tradizione ebraica ashkenazita con canzoni yiddish e musiche klezmer e momenti di riflessione letteraria e spirituale. In programma: Oyfn pripetshik; Ani ole yerushalaim; Rivkele; Yiddish blues; The happy nigun; Mayn stetele beltz; Kolomeika. Il termine klezmer, che deriva dall’ebraico kli zemer ("strumenti del canto"), indica una forma d’arte nata per accompagnare la vita quotidiana, le celebrazioni e i momenti più significativi delle comunità ebraiche dell’Europa orientale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Concerto per la Shoah. Fra yiddish e klezmer

Approfondimenti su Concerto Shoah

Domenica 25 gennaio alle ore 18, l’Associazione “Le voci dell’Arte” di Brindisi inaugura la seconda parte della stagione concertistica con il concerto del Trio Mistral.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

#Caorle – Il ricordo della Shoah attraverso il concerto “Jazz e Olocausto: Der Ghetto Swinger” Il Comune di Caorle celebra la Giornata della Memoria con una serata musicale dedicata al ricordo delle vittime della Shoah. Venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 20. - facebook.com facebook

Sesto al Reghena ricorda la Shoah con un concerto del Trieste Tartini Ensemble, venerdì 30 gennaio al Teatro Burovich. Ingresso libero. #Friuli #Trieste #Eventi x.com